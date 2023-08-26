Як винищувачі F-16 допоможуть Україні у війні проти росії – пояснили у Повітряних силах

Винищувачі F-16, які отримає Україна, повинні пришвидшити перемогу нашої країни у війні. Це додає українцям упевненості у боротьбі з ворогом
Про це повідомляє Командування Об’єднаних Сил ЗСУ в Facebook, інформує НСН.
Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав рішення партнерів щодо збільшення авіаційного парку України.
«Ми розуміємо, що наші партнери передають нам дуже багато озброєння та боєприпасів. Але, коли збільшуються потужності повітряної складової – це додає нам упевненості у швидкому наближенні довгоочікуваної перемоги», – сказав він
Наєв наголосив, що винищувачі F-16 та інші літальні апарати пришвидшать шлях України до перемоги над ворогом.
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«Розвиток авіаційного парку Повітряних Сил Збройних Сил України за рахунок F-16, чи, може, інших літальних апаратів – це теж скорочення шляху до перемоги. Ми щиро дякуємо нашим партнерам і розуміємо, що тільки в єдності нашій, наших партнерів і усього українського народу запорука наших спільних дій та здобуття перемоги над ворогом», – наголосив командувач.
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає, що Україна може отримати винищувачі F-16 за шість-вісім місяців. Перед цим мають бути виконані кілька передумов.
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре відтвердив плани країни передати певну кількість винищувачів F-16 Україні, при цьому 2 винищувачі будуть передані для того, щоб їх опанували пілоти.
Нещодавно Португалія заявила про готовність навчати українських пілотів на винищувачах F-16.
А Пентагон має намір розпочати тренування пілотів України на винищувачах F-16 на території Сполучених Штатів Америки вже у вересні.
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