Чим і звідки Росія здійснила атаку по Україні 24 серпня – розповіли у Повітряних силах

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, чим і звідки армія РФ здійснила атаку по Україні 24 серпня 2023 року

Окупанти атакували Україну ракетами С-300, двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та крилатою ракетою «Іскандер-К», повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Про це розповідає НСН з посиланням на Радіо Свобода.

У Повітряних силах розповіли, чим і звідки Росія здійснила атаку по Україні 24 серпня

«Використали небагато озброєння. Війська РФ атакували з Криму, Ростовської області і району Токмак (ракети С-300). З Ростовської області зафіксовано пуски двох балістичних ракет «Іскандер-М». З Криму – крилата ракета «Іскандер-К», яку збили наші Сили оборони в зоні відповідальності повітряного командування «Схід», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Вночі в південно-східних регіонах України кілька разів оголошували повітряну тривогу, зокрема, в Дніпропетровській області. Місцева влада повідомила про влучання в Дніпрі. За даними голови ОВА, внаслідок ракетного удару по Дніпру постраждало семеро людей, пошкоджені близько десятка об’єктів, серед них – банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, два житлові будинки.

Президент України Володимир Зеленський 20 серпня повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів.

«Абсолютна більшість із них – по цивільних, а не військових об’єктах», – заявив Зеленський.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабної війни заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних..

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 4444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок війни з росією. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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