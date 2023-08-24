Росія ударила по Дніпру ракетами: поранено 7 людей, пошкоджено десятки об’єктів

Росія ударила по Дніпру ракетами вночі 24 серпня. Про наслідки ракети розповів начальник ДніпроОВА Сергій Лисак, передає НСН.

Серед ночі – потужні вибухи у Дніпрі. Ворог вдарив по місту ракетами. Одну з них збили захисники з Повітряного командування “Схід”, – написав начальник ДніпроОВА Сергій Лисак

Але є й влучання. Руйнувань зазнав транспортний об’єкт. Постраждали 7 людей – троє чоловіків та четверо жінок, від 32 до 55 років. Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Пошкоджнні також з десяток об’єктів. Серед них банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Понівечені 15 кіосків.

А ще – два житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони.

Інформація щодо руйнувань ще уточнюється.

Росія ударила по Дніпру ракетами: фото

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