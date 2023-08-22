Росіяни вдарили по Кривому Рогу балістикою – понівечено три десятки будинків

Росіяни вдарили по Кривому Рогу балістикою вранці 22 серпня, передає НСН, посилаючись на очільників області, району і міста.

Звернення до земляків після удару записав начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко. Він розповів про атаку і руйнування та постраждалого чоловіка.

Також удар прокоментував начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул в ефірі національного телемарафону “Єдині новини” на каналі “Ми-Україна”

Балістична ракета нанесла ураження по приватному сектору міста Кривий Ріг. В результаті близько 30 приватних будинків було пошкоджено та зруйновано. Також пошкоджено лінію електропедач, деякі лікарні переходили на генератори, люди цього не відчули, але було відключення електрики, – зазначив він.

Відео перших хвилин після удару

Вілкул додав, що наразі в місті розгорнуто два штаби, де людям надається вся необідна допомога. За його словами, жителі, чиї будинки зруйновані, потребують розселення.

Голова Ради оборони нагадав, що за тиждень ворог тричі атакував місто балістичними ракетами, які тяжко побачити та збивати.

Крім того було зазначено, що місто готується до опалювального сезону, але наразі в пріоритеті віднолення водопостачання.

Для нас великою проблемою є вода через руйнування Каховскої платини. Силами міста було побудовано три водосховища, також Кривий Ріг готовий до альтернативного пуску джерела, для більшості закладів закуплено генератори, – наголосив голова Ради оборони міста

Постраждалий під час удару чоловік розповів, як все було.

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак показав фото наслідків удару по Кривому Рогу.

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