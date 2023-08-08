На Нікопольщині понівечено 2 ліцеї, адмінбудівля, 12 будинків внаслідок нічних обстрілів

Знову було гучно на Нікопольщині цієї ночі. Ворог бив по двох громадах. Продовжував атаки і вранці. Про це повідомив начальник ДніпроОВА Сергій Лисак, передає НСН.

Цієї ночі гучно було на Нікопольщині. Район пережив 4 обстріли. Ворог бив з важкої артилерії та “Граду”, – написав Лисак

За його словами, у Нікополі пошкоджені одразу 2 ліцеї. Понівечена адмінбудівля. А ще –12 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, газопровід та 4 лінії електропередач.

У Покровській громаді снаряди агресора побили енергетичний об’єкт.

На щастя, всюди обійшлося без загиблих та постраждалих.

Продовжила знущання над Нікополем російська армія й вранці. Знову обстріляла місто. Інформація уточнюється.

Знову було гучно на Нікопольщині цієї ночі: фото наслідків обстрілів

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