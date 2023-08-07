Окупанти цілий день гатять по Нікополю 7 серпня – є жертви і руйнування

Окупанти цілий день гатять по Нікополю на Дніпропетровщині – є жертви і руйнування. Про це повідомив начальник ДніпроОВА Сергій Лисак, передає НСН.

Росіяни обстрілюють місто з важкої артилерії. Б’ють, як завжди, з окупованої частини Запорізької області. На жаль, ворожі атаки вкотре закінчилися трагедією. Загинув 36-річний чоловік… Ще один мешканець міста постраждав. Йому 68 років. Стан задовільний, тож лікуватиметься вдома.

Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто. Побиті газопровід і лінії електропередач.

Після смертельного обстрілу до мешканців звернувся міський голова Олександр Саюк.

Він підтвердив загибель і поранення мирних мешканців. І додав, що інформація щодо наслідків ще уточнюється.

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Зазначимо, що раніше начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко, коментуючи посилення обстрілів Нікопольщини останнім часом, пов’язав це з ротацією, яка пройшла у окупантів в Енергодарі.

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