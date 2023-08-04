Десятки понівечених будинків, а серед поранених 85-річна жінка – ворог знову гатив по Нікополю всю ніч

Ворог знову гатив по Нікополю вночі 4 серпня. Також обстрілював Червоногригорівську і Мирівську громади Нікопольського району. У Нікополі є руйнування і поранені. Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА, передає НСН.

Протягом ночі ворог 5 разів обстріляв Нікопольщину, – розповів начальник ДніпроОВА Сергій Лисак

Ворог гатив з важкої артилерії та РСЗВ. Поцілив по Нікополю, Червоногригорівській та Мирівській громадам.

Постраждали двоє мешканців Нікополя. Серед них 85-річна жінка і 35-річний чоловік. Їм надана необхідна допомога. Лікуватимуться вдома.

У місті понівечені понад два десятки приватних будинків, легковий автомобіль і дві вантажівки. Пошкоджені й декілька сонячних панелей, теплиці, три газопроводи та дві лінії електропередач. Побиті десять господарчих споруд, ще дві – знищені.

Наслідки ворожих атак уточнюються.

Ворог знову гатив по Нікополю всю ніч: фото

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