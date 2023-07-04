Армія рф завдала удару по Первомайському на Харківщині: багато поранених, серед них 5 дітей

Армія рф завдала удару по Первомайському на Харківщині 4 липня вдень. У місті багато поранених, серед них діти, передає НСН.
Вдень 4 липня російська армія завдала удару по місту Первомайський Харківської області. Наразі відомо про 12 поранених, серед них 5 – діти.
Про це повідомив міський голова Первомайського Микола Бакшеєв, пишуть місцеві ЗМІ.
Дуже багато легкопоранених, люди отримали поранення внаслідок вибитих вікон. Щонайменше у чотирьох дев’ятиповерхівках вибило вікна, ракета влучила в автостоянку. Зараз надаємо допомогу, працюють бригади медиків, ДСНС. По загиблим поки інформації немає, робимо поквартирний обхід будинків, – сказав Микола Бакшеєв
Вибух стався близько 13:30, в цей час у масті прощалися з загиблим військовослужбовцем Олегом Фадєєнком.
За попередньою інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, обстріл було здійснено фугасним снарядом.
У місті Первомайський на Харківщині близько 13:35 пролунав вибух. Серед постраждалих багато дітей. За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом, – сказав Олег Синєгубов
Внаслідок цього сталося загоряння кількох автомобілів на парковці. Наразі попередньо відомо про 12 постраждалих осіб, з яких п’ять дітей, — йдеться в повідомленні
На місці перебувають відповідні фахівці, людям надають допомогу медики.
Ще новини України: На Харківщині можуть оголосити евакуацію – що відомо