Армія рф завдала удару по Первомайському на Харківщині: багато поранених, серед них 5 дітей

Армія рф завдала удару по Первомайському на Харківщині 4 липня вдень. У місті багато поранених, серед них діти, передає НСН.

Вдень 4 липня російська армія завдала удару по місту Первомайський Харківської області. Наразі відомо про 12 поранених, серед них 5 – діти.

Про це повідомив міський голова Первомайського Микола Бакшеєв, пишуть місцеві ЗМІ.

Дуже багато легкопоранених, люди отримали поранення внаслідок вибитих вікон. Щонайменше у чотирьох дев’ятиповерхівках вибило вікна, ракета влучила в автостоянку. Зараз надаємо допомогу, працюють бригади медиків, ДСНС. По загиблим поки інформації немає, робимо поквартирний обхід будинків, – сказав Микола Бакшеєв

Вибух стався близько 13:30, в цей час у масті прощалися з загиблим військовослужбовцем Олегом Фадєєнком.

За попередньою інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, обстріл було здійснено фугасним снарядом.

У місті Первомайський на Харківщині близько 13:35 пролунав вибух. Серед постраждалих багато дітей. За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом, – сказав Олег Синєгубов