На Харківщині можуть оголосити евакуацію – що відомо

На Харківщині вирішують питання про можливу евакуацію мешканців прикордонних населених пунктів через збільшення кількість обстрілів з боку Росії.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає НСН.

“За останню добу було обстріляно 26 населених пунктів. Ми зараз приймаємо рішення щодо можливої примусової евакуації для дітей та людей дорослого віку з прикордонних населених пунктів, де ми бачимо, що військова обстановка погіршується”, розповів він.

Він також сказав, що за минулу добу внаслідок обстрілів окупантів дві людини загинули, троє – отримали поранення.

Також Олег Синєгубов наголосив, що в області триває відновлення зруйнованих росіянами будівель у містах і селищах.

“Попри все працюємо над відновленням руйнувань завданих ворогом. Вчора провели зустріч з 18 послами країн-міжнародних партнерів України. Обговорювали відновлення житлового фонду м. Ізюм. Плануємо відновити ті будинки, які не мають серйозних руйнувань, до початку опалювального сезону”, сказав він.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов про ситуацію в області. Відео

Як повідомлялось, протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

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