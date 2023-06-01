З 7 населених пунктів на Донеччині оголошено примусову евакуацію дітей – Мінерінтеграції

У зв’язку з критичною безпековою ситуацією на Донеччині оголошено примусову евакуацію дітей з 7 населених пунктів Донецької області

Сьогодні під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук відбулося засідання Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Члени Коордштабу одностайно підтримали рішення Донецької ОВА про оголошення обов’язкової евакуації 239 дітей із 7 населених пунктів Донеччини, де безпекова ситуація залишається критичною. Про це повідомляє НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

З 7 населених пунктів на Донеччині оголошено примусову евакуацію дітей

Примусова евакуація дітей буде проведена в місті Залізне, селищах Нью-Йорк і Північне, селах Костянтинівка, Іванопілля, Миколаївка, Подільське.

Евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.

Мінреінтеграції вкотре закликає не нехтувати своєю безпекою й особливо безпекою дітей і негайно евакуюватися до більш безпечних регіонів.

З питань евакуації з Донецької області звертайтеся до представників місцевої влади або ж за номером: (098) 890-33-18.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати нам у месенджери на номер: (096) 078-84-33.

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