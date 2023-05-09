Українські військові на Донеччині врятували 5 тонн книжок зі знищених росіянами бібліотек. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає НСН.

Зазначається, що завершилась евакуація книжкових фондів з кількох бібліотек прифронтового міста Сіверськ, що на Донеччині. Зокрема, військовослужбовці підрозділу цивільно-військового співробітництва упродовж кількох тижнів вивезли до Краматорська близько 5 тонн книжок.

“Внаслідок артилерійських обстрілів російських загарбників будівлі навчальних закладів та бібліотек були суттєво пошкоджені, тож книги опинилися майже під відкритим небом, – розповідають фахівці ЦВС. – Евакуацію книжкового фонду з місцевих бібліотек ми розпочали кілька тижнів тому – за цей час встигли вивезти українські книги з кількох вщент зруйнованих бібліотек міста”

Як відомо, одразу ж після захоплення частини території України, російські загарбники першочергово взялися знищувати все, що пов’язане з українською національною ідентичністю. Зокрема, вони вилучають з бібліотек підручники з української історії та мови, влаштовують репресії проти вчителів з проукраїнською позицією, а в окремих регіонах навіть публічно спалюють будь-які книжки, надруковані українською.

За інформацією Мінкульту, з моменту широкомасштабного збройного вторгнення рф, Україна втратила вже понад 300 бібліотек. Їх знищено окупантами.

“На відміну від російських загарбників, ми тут на своїй землі – тут житимуть і вчитимуться наші діти й онуки, тому ці книжки їм ще знадобляться”, – зауважили фахівці ЦВС військового підрозділу

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