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Cуспільство

Електронна трудова книжка – як завантажити та отримати витяг онлайн

Журналіст
елетронна трудова книжка
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

В Україні запроваджена електронна трудова книжка. За потреби українці можуть дізнатись про зароблений трудовий стаж чи отримати витяг з трудової книжки онлайн

Про це повідомляє НСН з посиланням на сайт Пенсійного фонду України.

Завдяки створенню електронної трудової книжки українці отримали низку переваг, зокрема:

  • можна дізнатися про свій страховий стаж без відвідування відділення Пенсійного фонду;
  • дані збережуться, якщо пошкодиться чи загубиться паперова трудова книжка;
  • у разі звільнення з роботи не потрібно чекати, коли роботодавець поверне трудову книжку.

До того ж електронна трудова дає можливість нарахувати в майбутньому пенсії в автоматичному режимі, оскільки на час досягнення пенсійного віку вся інформація про трудову діяльність та сплачені страхові внески буде зберігатись в електронному вигляді.

Електронна трудова книжка – як завантажити та отримати витяг онлайн

Електронна трудова книжка - як завантажити та отримати витяг онлайн

Як завантажити електронну трудову книжку

Завантажити дані своєї трудової книжки на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України можна таким чином:

  • увійдіть до особистого кабінету на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за посиланням;
  • авторизуйтеся на порталі зручним для вас способом – за допомогою кваліфікованого електронного підпису, або Bank ID;
  • у мені ліворуч виберіть меню “Відомості про трудові відносини”;
  • ознайомтесь з вимогами до сканкопій. Натисніть “Продовжити”;
  • деякі поля вже можуть бути заповнені автоматично. Додайте інформації, якої не вистачає;
  • дайте згоду на обробку особистих даних;
  • натисніть на “Скан копії” документів та завантажте файли; Обов’язково трудову книжку та інші відомості про трудовий стаж;
  • підпишіть та відправте до Пенсійного фонду;
  • згодом відомості з’являться у розділі “Мої звернення”.

Як отримати витяг з електронної трудової книжки

  • Увійдіть до особистого кабінету на сайті ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису, Дія.Підпис, ID.GOV.UA.
  • Виберіть ліворуч розділ “Електронна трудова книжка”. Ознайомтеся з інформацією, яка там представлена.
  • Щоб отримати виписку, виберіть “Комунікація з ПФУ” та натисніть “Запит на отримання електронного документа”.
  • Перевірте правильність інформації про вас, виберіть тип звернення.
  • Дайте згоду на обробку персональних даних та вкажіть свій мобільний телефон.
  • Після заповнення всієї інформації та її перевірки натисніть “Надіслати до ПФУ”.
  • У розділі “Мої звернення” можна отримати результат.

За потреби виписку можна завантажити у форматі PDF.

В електронній трудовій книжці наявні дані про роботу від 2004 року, тому, якщо наявний стаж до цього року, потрібно додати дані, щоб вони увійшли до страхового стажу.

Ще новини України: Як підтвердити стаж роботи за відсутності трудової книжки – пояснення ПФУ

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