В Україні запроваджена електронна трудова книжка. За потреби українці можуть дізнатись про зароблений трудовий стаж чи отримати витяг з трудової книжки онлайн
Про це повідомляє НСН з посиланням на сайт Пенсійного фонду України.
Завдяки створенню електронної трудової книжки українці отримали низку переваг, зокрема:
- можна дізнатися про свій страховий стаж без відвідування відділення Пенсійного фонду;
- дані збережуться, якщо пошкодиться чи загубиться паперова трудова книжка;
- у разі звільнення з роботи не потрібно чекати, коли роботодавець поверне трудову книжку.
До того ж електронна трудова дає можливість нарахувати в майбутньому пенсії в автоматичному режимі, оскільки на час досягнення пенсійного віку вся інформація про трудову діяльність та сплачені страхові внески буде зберігатись в електронному вигляді.
Електронна трудова книжка – як завантажити та отримати витяг онлайн
Як завантажити електронну трудову книжку
Завантажити дані своєї трудової книжки на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України можна таким чином:
- увійдіть до особистого кабінету на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за посиланням;
- авторизуйтеся на порталі зручним для вас способом – за допомогою кваліфікованого електронного підпису, або Bank ID;
- у мені ліворуч виберіть меню “Відомості про трудові відносини”;
- ознайомтесь з вимогами до сканкопій. Натисніть “Продовжити”;
- деякі поля вже можуть бути заповнені автоматично. Додайте інформації, якої не вистачає;
- дайте згоду на обробку особистих даних;
- натисніть на “Скан копії” документів та завантажте файли; Обов’язково трудову книжку та інші відомості про трудовий стаж;
- підпишіть та відправте до Пенсійного фонду;
- згодом відомості з’являться у розділі “Мої звернення”.
Як отримати витяг з електронної трудової книжки
- Увійдіть до особистого кабінету на сайті ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису, Дія.Підпис, ID.GOV.UA.
- Виберіть ліворуч розділ “Електронна трудова книжка”. Ознайомтеся з інформацією, яка там представлена.
- Щоб отримати виписку, виберіть “Комунікація з ПФУ” та натисніть “Запит на отримання електронного документа”.
- Перевірте правильність інформації про вас, виберіть тип звернення.
- Дайте згоду на обробку персональних даних та вкажіть свій мобільний телефон.
- Після заповнення всієї інформації та її перевірки натисніть “Надіслати до ПФУ”.
- У розділі “Мої звернення” можна отримати результат.
За потреби виписку можна завантажити у форматі PDF.
В електронній трудовій книжці наявні дані про роботу від 2004 року, тому, якщо наявний стаж до цього року, потрібно додати дані, щоб вони увійшли до страхового стажу.
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