Одяг для новонароджених треба вибирати дуже обачно. На що звернути увагу під час вибору одягу розповіла педіатр

При виборі одягу для малюків лікар радить уникати деяких тканин

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Instagram-сторінку педіатра та гастроентеролога Філатової Катерини.

На що звернути увагу

Найголовніше в дитячому одязі це матеріал, а не фасон. Тому в першу чергу треба звернути увагу на тканину, з якої вироблений одяг.

Вимоги до тканини:

вона повинна мати міжнародний сертифікат якості

бути стійкою до прання та носіння

приємною на дотик, м’якою, дихаючою. Саме така тканина не викличе алергічних реакцій, подразнення та свербіння

мати чітко вказаний склад з відсотковим відношенням. І в ідеалі це 100% бавовна

Також потрібно перевірити фурнітуру. Найкраща – це безнікелева.

Не менш важливим є якість етикеток. Вони повинні бути виготовлені з натуральної тканини, а не поліестеру.

До того ж шви не повинні бути товстими та з синтетичних ниток, щоб ніжну шкіру малюка не натирали та не створювали дискомфорт.

Фліс відноситься до “синтетики”, проте його теж часто використовують при створенні одягу для дітей.

Одяг для новонароджених – педіатр розповіла, наща звернути увагу при виборі речей

Попри своє штучне походження, фліс має переваги:

висока міцність;

довговічність;

простий догляд;

нездатність до деформації;

швидка сушка;

гіпоалергенність;

низька теплопровідність.

Як перевірити тканину

Хороший тест на прання – вода не повинна забарвлюватися, а одяг з часом втрачати свій колір. Це ж стосується і принтів.

Дитячий одяг варто купувати у спеціалізованих магазинах, які надають гарантію якості від виробників.

Одяг повинен бути пошитий таким чином, щоб дитину було легко переодягати. Горловина має бути широкою, щоб не стискати шию. Застібки у вигляді кнопок вважаються найбільш безпечними для малюків.

Варто обирати одяг з вільним кроєм, який не обмежуватиме рухів дитини. Доволі зручні речі з еластичними вставками. Вони дозволяють комплекту краще пристосовуватися до форми тіла. Потрібно спостерігати за реакцією дитини: якщо малюк вередує після одягання конкретної речі, краще відмовитися від її використання.

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