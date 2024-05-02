Безоплатне зубопротезування для ветеранів та військових передбачено державою. Розповідаємо, як отримати послугу.

Інформацію надали у Мінреінтеграції.

Ветерани та військовослужбовці можуть безоплатно отримати послуги зубопротезування у лікарнях.

На програму безоплатного зубопротезування Уряд додатково виділив 750 мільйонів гривень.

Безоплатне зубопротезування для ветеранів та військових: як отримати

Безоплатно таку послугу можуть отримати учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та військовослужбовці.

Наразі такі послуги надають у 45 медзакладах України.

Скористатися послугою можна раз на рік, проте одне направлення може включати протезування кількох зубів, якщо це зумовлено планом лікування.

Гранична вартість наданих медичних послуг не може перевищувати 14 984 гривні.

Як отримати послугу?

Спочатку необхідно отримати направлення від лікаря-стоматолога.

Звернутися до медичного закладу, який входить до списку Також контакти й адреси закладів можна дізнатися за номером 16-77.

У закладі необхідно буде заповнити заяву.

Надати пакет копій документів із пред’явленням їхніх оригіналів.

З докладним переліком документів та послуг можна ознайомитися на сайті НСЗУ за посиланням

Читайте також: Коли запрацюють е-посвідчення для ветеранів у «Дії» – відповіли у Мінветеранів