У Мінветеранів розповіли, коли запрацюють е-посвідчення для ветеранів на порталі «Дія»

У Мінветеранів анонсували, що запуск електронних посвідчень для ветеранів у додатку «Дія» відбудеться через два місяці.

Про це повідомили у Мінветеранів, інформують Новини України – НСН.

Електронні посвідчення підтверджуватимуть статус ветерана, людини з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці.

Українцям розповіли, що система вже тестується і буде реалізована за два місяці.

Коли запрацюють е-посвідчення для ветеранів у «Дії» – відповіли у Мінветеранів

Також відомство почало розробляти е-інструменти для отримання статусів та е-витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Їх мають запустити через 6 місяців.

Відомо, що Мінветеранів розробляє онлайн-платформу всіх пільг та послуг у розрізі територіальних громад. Пілотну е-карту послуг та можливостей уже запустили в Івано-Франківській та Тернопільській областях. За 2 місяці е-система працюватиме по всіх регіонах України.

А ще запущена розробка е-карти вакансій для ветеранів та ветеранок: вона запрацює через 4 місяці.

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