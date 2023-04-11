5 /5
Based on 5 ratings
4
Регіони
Тег:
Війна
4

Окупанти продовжують нищити українські книги на захоплених територіях

Адмін сайту
Окупанти продовжують нищити українські книги на захоплених територіях
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Окупанти продовжують нищити українські книги на захоплених територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає НСН.

Росіяни продовжують знищувати все українське на тимчасово захоплених землях, зокрема українську літературу, – йдеться у повідомленні. В кращих традиціях нацистів, ворог намагається знищити свідомість населення на тимчасово окупованих землях. Та, на захоплених землях Донеччини вивезли з бібліотек 9,5 тис. книг українською мовою.

В перелік “екстремістської літератури” потрапили книги Володимира В’ятровича, Вахтанга Кіпіані, Оксани Забужко, братів Капранових. Список книг, які підлягають вилученню, формують “педагоги шкіл”, що є ще одним їх злочином, за який кожен понесе покарання.

На Луганщині книги вивозять на захоплений стадіон “Авангард” в обласному центрі. Натомість росіяни завозять на ТОТ свою “літературу”, лише за березень до Луганщини завезли 80 тис. книг російською мовою.

Ще новини України: «Не скалічені жертви і заплакані діти»: що найбільше шокує Захід у війні Росії проти України

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×