Окупанти продовжують нищити українські книги на захоплених територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає НСН.

Росіяни продовжують знищувати все українське на тимчасово захоплених землях, зокрема українську літературу, – йдеться у повідомленні. В кращих традиціях нацистів, ворог намагається знищити свідомість населення на тимчасово окупованих землях. Та, на захоплених землях Донеччини вивезли з бібліотек 9,5 тис. книг українською мовою.

В перелік “екстремістської літератури” потрапили книги Володимира В’ятровича, Вахтанга Кіпіані, Оксани Забужко, братів Капранових. Список книг, які підлягають вилученню, формують “педагоги шкіл”, що є ще одним їх злочином, за який кожен понесе покарання.

На Луганщині книги вивозять на захоплений стадіон “Авангард” в обласному центрі. Натомість росіяни завозять на ТОТ свою “літературу”, лише за березень до Луганщини завезли 80 тис. книг російською мовою.

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