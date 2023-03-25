На Запоріжжі окупанти створюють «народне ополчення» і «юні дружини»

На Запоріжжі окупанти намагаються втягнути у війну місцеве населення, прикриваючись вигаданими цілями. Про дії загарбників в даному напрямку повідомляє Центр національного спротиву, передає НСН.

Окупаційна адміністрація в межах підготовки до мобілізації почала формувати “народні дружини правопорядку” на захоплених районах Запорізької області.

Колаборанти оголосили про формування “Народного ополчення Запорізької області”. За легендою, це будуть добровольці, які мають охороняти порядок на вулицях. Проте навіть зрадники не приховують, що в “народне ополчення” можуть вступати росіяни з усіх регіонів рф.

У Центрі національного спротиву зауважують, що створення таких “дружинників” має дві мети. Перша, суто пропагандистська – створити ілюзію підтримки окупантів з боку місцевих після провалу ідеї з добровольчим батальйоном, вступ до якого місцеві проігнорували й він залишився існувати лише в пропагандистських відео.

Друга мета – це сформувати перелік осіб для мобілізації, яку готують окупанти. Таку операцію ворог вже проводив на захоплених землях Донецької та Луганської областей, де спочатку створили такі угруповання, а потім учасників першими мобілізували на фронт. Бо добровільна участь в “ополченні” є ознакою лояльності з боку учасника й, отже така людина перша підпадає під мобілізацію до лав ворожої армії.

На Запоріжжі окупанти дібралися і до дітей

Кпім того, ворог анонсував створення «Добровольчої молодіжної дружини» в межах псевдогромадського руху “ЮгМолодой” на тимчасово захоплених землях Запорізької області.

Окупанти заявили, що юні дружинники мають надавати допомогу з охорони громадського порядку, взаємодіяти з поліцаями та окупантами. Фактично це мілітаристичне юнакове угруповування в межах політики промивання мізки дітям.

Зауважимо, що на ТОТ, як й в ссср, створюють такі умови, що вступ до таких організацій є добровільно-примусовими й покликаний не лише залучити дітей до пропагандистських осередків, але й поділити між ними відповідальність за “службу”, – кажуть у Центрі національного спротиву.

Додамо також, що росіяни заклали в бюджет 18,5 млрд рублів на створення та функціонування пропагандистських осередків “двіженіє пєрвих” у навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях.

Так, лише на Донбасі у 2023 році планують створити 200 відділень. “Двіженіє пєрвих” – це російський аналог комсомолу, вступ до якого є примусово-добровільним і членство в ньому має “полегшити” навчання дитині.

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