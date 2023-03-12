Росіяни на Запоріжжі намагаються імітувати суттєве нарощення сил – ЦСС

Росіяни на Запоріжжі намагаються імітувати суттєве нарощення сил, повідомляє Центр Соціального Спротиву, передає НСН.

Зазначається, що за інформацією, отриманою від осередків мережі руху опору на території тимчасово окупованої Запорізької області, командування зс рф продовжує здійснювати заходи спрямовані на створення уявлення щодо суттєвого нарощування своїх сил та засобів на південному напрямку.

При цьому зауважується, що дані заходи мають комплексний характер, оскільки здійснюються на рівні демонстраційних дій із залученням ОВТ та суттєвого нарощення активності окупаційних сил в медіапросторі ТОТ.

Зокрема, спостерігається розосередження навколо м. Мелітополь таборів для підготовки мобілізованих громадян рф, з облаштуванням необхідної матеріально-навчальної бази та залученням необхідних зразків ОВТ.

Водночас ключові канали поширення інформації на території тимчасово окупованої Запорізької області наповнюються наративами щодо успішного проведення чергового етапу бойового злагодження мобілізованих військовослужбовців та подальшого формування нових або доукомплектування діючих підрозділів зс рф, які надалі будуть застосовані для проведення наступальних операцій на південному напрямку.

Росіяни на Запоріжжі говорять про контрнаступ

Наряду із цим, активно поширюється меседж про те, що контрнаступальна операція Сил оборони на Запорізькому напрямку стане фатальним кроком з боку вищого військово-політичного керівництва України.

Центр національного спротиву закликає місцеве населення на ТОТ не піддаватися маніпуляціям ворога та продовжувати інформувати сили борони України про пересування та розміщення ОВТ та особового складу ворога.

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