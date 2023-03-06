Шойгу вимагає “взяти негайно”, а росіяни відмовляються йти у наступ – події на фронті 6 березня

Повномасштабна війна в Україні триває вже триста сімдесят шосту добу. Про основні події на фронті 6 березня і втрати противника НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Події на фронті: загальна ситуація

Російська федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 95 атак противника на зазначених напрямках, зокрема, в районах Білогорівки і Невського Луганської області та Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Донеччині.

Ворог й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої країни.

За уточненими даними, протягом минулої доби противник завдав 31 авіаційний та 8 ракетних ударів. Здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання росією подальших ракетних ударів є високоймовірною по всій території України.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби окупанти обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Іскрисківщина і Волфине Сумської області та Бударки, Ветеринарне, Вільхуватка, Стрілеча, Красне, Тернова і Огірцеве на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Масютівка і Піщане Харківської області; Куземівка, Білогорівка, Невське, Червонопопівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник не припиняє спроб штурмувати місто Бахмут та навколишні населені пункти. Обстрілював Залізнянське, Дубово-Василівку, Оріхово-Василівку, Бахмут, Іванівське, Богданівку, Часів Яр, Курдюмівку, Кліщіївку, Широку Балку, Озарянівку, Дружбу, Григорівку, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти провели безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Побєда та Мар’їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них – Веселе, Авдіївка, Водяне, Бердичі, Первомайське, Красногорівка та Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Вогневого впливу зазнали понад 40 населених пунктів, зокрема, Новосілка і Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйполе і Кам’янське на Запоріжжі, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення та пошкодження цивільної інфраструктури.

Для введення в оману Сил оборони України ворог маневрує, пересуваючи колони в районах населених пунктів Нова Каховка (Херсонська область) – Армянськ (тимчасово окупована територія Автономної республіки Крим). Ці дії викликають невдоволення особового складу російських окупаційних військ. Основна причина у відсутності достатньої кількості палива та навіть натяку на ефективність таких маневрів.

Події на фронті і проблеми в армії рф

У вищому військовому керівництві російської федерації назріває конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті. У лютому поточного року путін присвоїв командуючому східним військовим округом Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про нібито “успіхи” 155 бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку. Зараз шойгу вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну. За наявною інформацією, керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову йти в безглуздий наступ, у який їх відправляє безталанне керівництво – йти на штурм добре укріплених позицій ЗС України без будь-якого забезпечення та підготовки.

В місті Волноваха Донецької області загарбники облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах місцевого професійного технічного училища. Студентів примусово залучають до ремонтних робіт.

Успіхи ЗСУ

Українська авіація минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 1 позицію засобів протиповітряної оборони ворога.

Загалом українські воїни минулої доби ліквідували 650 російських загарбників, знищили 9 танків, 11 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем та 2 засоби ППО. Також ворог втратив 15 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 8 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 153770 (+650) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3423 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 6703 (+11) од,

артилерійських систем – 2433 (+7) од,

РСЗВ – 488 (+0) од,

засоби ППО ‒ 250 (+2) од,

літаків – 302 (+0) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2086 (+15),

крилаті ракети ‒ 873 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5307 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 234 (+2).

Дані уточнюються.

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