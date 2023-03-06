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З’явилося відео знищення дроном вежі спостереження у Брянській області 5 березня

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З’явилося відео знищення дроном вежі спостереження у Брянській області 5 березня

5 березня по вежі спостереження у Брянській області було завдано удару безпілотником. З’явилося відео знищення дроном ворожого об’єкту на території рф, передає НСН,

У неділю, 5 березня, за допомогою дрона було знищено автономну вежу спостереження на території РФ. Це відбулося на території Брянської області. Відповідне відео з’явилось у Telegram-каналі спецпідрозділу Kraken.

“Силами розвідки спецпідрозділу “Kraken” за допомогою дрона-камікадзе знищено автономну вежу спостереження “Гренадер” у Брянській області”, — йдеться у повідомленні

Відео знищення дроном вежі спостереження у Брянській області 5 березня

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