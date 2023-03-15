Військовий з контузією ніс тіло загиблої дружини декілька кілометрів – трагічна історія з фронту

Військовий Володимир Фесенко, отримавши контузію, кілька кілометрів ніс тіло загиблої дружини до пункту евакуації.

Про це розповів Big Kyiv, пише НСН.

5 березня під Бахмутом Донецької області загинула військова Тетяна Фесенко з позивним “Мурка”. Жінка перебувала в окопі, коли туди поцілив ворожий снаряд. Тоді ж чоловік Тетяни, Володимир, також військовий, отримав контузію. Проте, незважаючи на це, він доповз до дружини та забрав її тіло.

Відомо, що подружжя пішло на фронт від початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Тетяна добровільно воювала в розвідувальному батальйоні пліч-опліч зі своїм чоловіком. З Володимиром вони були разом під час звільнення Харківщини і пережили пекельні бої.

Пара познайомилася у 2014 році, проте незабаром Володимир пішов на фронт добровольцем. Після повернення з АТО вони одружилися, у них народилася донька. Жили вони в Мостищах на Київщині, а три роки тому переїхали до столиці.

В перший день повномасштабного нападу Росії, 24 лютого, Тетяна та її чоловік відправили свою 8-річну доньку з рідною їм людиною за кордон і дали їй нотаріальну довіреність на випадок того, якщо обидвоє загинуть, щоб вона могла законно удочерити їхню дитину.

«Я втратив свою красуню, найкращу у світі дружину та матір нашої доньки. Вона стала ангелом, який буде дивитися на мене та нашу доньку, та завжди буде поруч у наших сердечках. Я обов’язково зустрінусь з тобою, моя кохана Мурочка», написав Володимир.

Трагічна історія з передової дуже зворушила користувачів Мережі. Вони висловлюють щирі співчуття рідним та публікують щемливі відео з Тетяною.

Тетяна Фесенко (“Мурка”) загинула 5 березня на війні з російськими окупантами під Бахмутом. Попрощалися з військовою в Гостомелі Київської області. Жінці було 30 років.

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