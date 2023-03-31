«Не скалічені жертви і заплакані діти»: що найбільше шокує Захід у війні Росії проти України

Своїми думками про те, що найбільше шокує Захід у війні Росії проти України, поділилася відома українська письменниця Оксана Забужко, передає НСН. Вона каже, що це навіть не страждання і загибель цивільних людей, як би страшно це не було.

Знищення українського культурного спадку – ось що найбільше шокує Захід. І ця тема має на найближчі роки стати для нас інформаційно пріоритетною, – вважає письменниця.

Вона показує фото, і пише:

А це Брюссельська опера – фасад декоровано світлинами зруйнованого Маріупольського театру. З поясненнями, з фаховим дизайном, усе як слід.

Встонадцяте повторюю, при кожній оказії: види розбомблених музеїв і розстріляних пам’ятників вражають західну уяву дужче й переконливіше, ніж скалічених жертв і заплаканих дітей, – каже Забужко

І не тому, що Захід такий цинічний, а тому, що це колосальний, просто з корінням, удар по стереотипу: великий білий бвана кривдить маленького заплаканого в’єтнамчука – прошита в свідомості західної людини з часів війни у В’єтнамі майже-архетипальна картинка, в яку Росія автоматично підставляється на місце США, а Україна, як перед тим Чечня і Сирія, –на місце кривдженого «третього світу»: в результаті всі глибоко стурбовані, але міфу про велич Росії і російської культури, котра «ні при чому», такі картинки жодним чином НЕ підважують, недарма ольгіно їх не боїться.

А ось те, що в Україну, виявляється, росіяни прийшли нищити місцеві музеї-театри-бібліотеки, відразу перевертає співвідношення сил на «з точністю до навпаки» і виносить Росію за дужки great nation просто-таки ударною хвилею, вмикаючи натомість зовсім інший архетип: орда варварів приперлась палити Рим/Константинополь!

Саме тому тема знищеного українського культурного спадку має на найближчі роки стати для нас інформаційно пріоритетною: це наша найсильніша наративна зброя, тримаймо це в пам’яті, всі й повсякчас… – резюмує Забужко

Скільки пам’яток в Україні знищено або пошкоджено з 24 лютого 2022

Станом на 31 березня 2023 року в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення росії майже 1 300 об’єктів культурної інфраструктури пошкоджені або повністю зруйновані. Про це повідомила заступниця міністра культури та інформаційної політики України Катерина Чуєва під час пресконференції на тему: “Міжнародна допомога з порятунку пошкоджених музейних цінностей у воєнний час” у Медіацентрі Україна.

“Культурна спадщина України від самого початку перебуває під великим ризиком, тому що війна це не тільки фізичне знищення об’єктів, це знищення пам’яті, знищення можливостей в майбутньому. Можливостей для дослідження, можливостей для відновлення історичної пам’яті українського народу, які так необхідні сьогодні нашій державі та нашій країні. Ситуація складна. На сьогодні відповідно до даних, які надають нам області, пошкоджено або повністю зруйновано понад 1200, майже 1300 об’єктів культурної інфраструктури. І близько 500 пам’яток культурної спадщини, об’єктів культурної спадщини в різних регіонах. Ми говоримо тут про нерухому культурну спадщину”, – сказала Чуєва

За її словами, ситуація з музейними колекціями, приватними колекціями, архівними та бібліотечними зібраннями дуже складна. Вона зазначила, що російські загарбники вивезли частини музейних колекцій з тих територій України, які знаходились під окупацією, зокрема з Херсонської області.

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