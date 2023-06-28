Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Краматорську зросла. Станом на 7:00 28 червня відомо про 8 загиблих, серед них троє дітей.

Про це НСН повідомляє з посиланням на ДСНС України.

Так, станом на 07:00 28 червня з-під завалів зруйнованої будівлі кафе деблокували тіла 8 загиблих. Серед них три дитини: дві — 2008 року народження та одна 2011 р.н.

Ще 56 людей отримали поранення. Під завалами ще можуть бути люди. Рятувальні роботи тривають.

Нагадуємо, ввечері 27 червня росіяни завдали два ракетні удари по Краматорську.

Перше влучання було у заклад харчування в центрі міста, а друге — у селі Біленьке, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За даними начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, яку він озвучив в ефірі Телемарафону, удар стався об 19:31 – влучили у заклад харчування, де було багато людей.

Очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що росія прицільно вдарила по місцях скупчення людей у Краматорську. Пошкоджені будівлі готелю, закладу харчування та декілька приватних будинків.

Ще новини України: Підлітків в окупованому Бердянську застрелили снайпери – всі подробиці злочину