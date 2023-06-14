Окупанти випустили ракети по Краматорську та Костянтинівці, є загиблі та поранені (фото)

Російські окупанти вранці 14 червня випустили ракети по Краматорську та Костянтинівці. В результаті загинули троє людей і ще троє отримали поранення.

Як передає НСН, про це повідомили голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко та Офіс генпрокурора.

У Костянтинівці загинула 72-річна жінка, а її 50-річний зять зазнав уламкового поранення голови. А в Краматорську загинули двоє чоловіків, 53 та 69 років, і ще дві жінки отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Ракетна атака сталася близько 5 години ранку. Випущені росіянами ракети влучили у приватний сектор міст. У Краматорську зруйновано щонайменше 5 і пошкоджено близько 20 приватних будинків, у Костянтинівці — два зруйновані і пошкоджені 55.

Крім того, постраждав газогін та електромережі.

На місці зараз працюють рятувальні та комунальні служби, постраждалим надається допомога.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни також атакували Одесу. У центрі міста пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування, магазини, а також склад однієї з торгових мереж. Відомо про 3 загиблих та 13 поранених.

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