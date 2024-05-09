Ворог продовжує атакувати Україну. Окупанти обстрілюють об’єкти інфраструктури, в тому числі пожежно–рятувальні частини у різних регіонах України

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на ДСНС.

9 травня окупанти здійснили обстріли рятувальних підрозділів у двох областях України.

«Уночі росіяни завдали удару по Лиману Донецької області. У місцевій пожежно-рятувальній частині пошкоджено два автомобілі, в’їзні ворота й огорожу, а також внутрішнє облаштування будівлі й вікна», – йдеться в повідомленні.

Окупанти продовжують обстрілювати пожежно-рятувальні частини України – ДСНС

Також у ДСНС розповіли про обстріл пожежно-рятувальної частини на Дніпропетровщиині у м.Нікополь.

«У Нікополі на Дніпропетровщині унаслідок ранкової ворожої атаки пошкоджені два службових автомобіля, будівлі пожежно-рятувальної частини», – пишуть у ДСНС.

Повідомляється, що постраждалих серед особового складу немає.

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