Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу вранці 12 серпня: що відомо

Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу вранці 12 серпня, передає НСН.

Вибухи у місті пролунали під час повітряної тривоги, оголошеної у низці областей України. Про них повідомляли мешканці, а згодом приліт підтвердив начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Пізніше про удар повідомили начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і голова облради Микола Лукашук

Ракетний удар по Кривому Рогу. Попередньо, балістика. Головне – без жертв. Всі деталі нині уточнюються. Нічого не знімайте і не викладайте в соцмережі! Не допомагайте зорієнтуватися ворогові! – написав Лисак Рашисти поповнюють список злочинів, скоєних проти України. Атакували Кривий Ріг. Нам потрібно більше систем ППО. Інакше вибухи до оголошення тривоги будуть нашою реальністю ще довго. І нам потрібно більше зброї. Щоб зупинити окупантів навіки, – написав Микола Лукашук

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