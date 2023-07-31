Росія атакує Україну балістичними ракетами: чому їх важко збити і чому не встигає тривога

Росія атакує Україну балістичними ракетами. Зокрема, сьогодні, ймовірно саме зброєю такого типу було завдано ударів по Кривому Рогу. А протягом дня вже багато разів оголошували тривогу у низці регіонів через балістичну загрозу.

Про балістичні ракети згадав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи в ефірі телемарафону 31 липня, коментуючи удар по Кривому Рогу, передає НСН, За словами Ігната, точний тип ракети поки не встановили, але вірогідно це була саме балістика.

Ігнат наголосив, що тип ракет, якими завдають удари окупанти по прифронтових і всередині країни регіонах, можна визначити остаточно тоді, коли є знайдені уламки.

Наші спеціалісти можуть це зробити, знайшовши рештки цих ракет – по двигунах встановлюється тип боєприпасу, – розповів він Скоріш за все це була балістика, за попередніми даними. Ви знаєте, наскільки балістичне озброєння небезпечне, як швидко може прилітати і наскільки є руйнівним. Треба дочекатися, коли на місці знайдуть рештки ракет і тоді остаточно можна сказати, що це було, – сказав Ігнат

Він також пояснив, чому вибух та повітряна тривога прозвучали майже одночасно. Як він наголосив, балістика небезпечна тим, що вилітає з наземної установки і за лічені хвилини досягає цілі удару.

Чому повітряні тривоги надто короткочасні – балістика небезпечна тим, що вилітає з наземної установки, яка заздалегідь встановлена окупантами, підступно випускає цю ракету. Буквально лічені хвилини – чим ближче до місця влучання, тим менше часу на якесь реагування і повітряну тривогу, – наголосив речник

Балістична ракета — складна ціль для протиповітряної оборони, і ось чому

Система ППО створюється для боротьби з аеродинамічними цілями, тобто такими, які постійно летять горизонтально і використовують аеродинамічні сили атмосфери для свого польоту, тобто по-простому — крило.

Балістична ракета лише на останньому етапі входить в атмосферу практично вертикально на дуже великій швидкості порівняно з крилатими ракетами чи літаками.

У ППО набагато менше часу для реакції на балістичну мету, яка швидше і знаходиться в зоні дії набагато менше часу.

Балістична ракета досить велика і міцна і навіть у разі її ураження протиракетою може завдати шкоди своїми уламками.

Якщо крилата ракета намагається «притиснутись до землі», щоб сховатися за радіогоризонтом, то балістична ракета намагається подолати зону ППО, падаючи згори на максимальній швидкості. Вона не намагається бути непоміченою, з виявленням балістичних ракет уже давно немає жодних проблем.

А на відео нижче – приліт ракет у Кривий Ріг, де загинуло шестеро людей і 75 отримали поранення внаслідок влучання у житлову багатоповерхівку і будівлю навчального закладу.

Росія атакує Україну балістичними ракетами: відео моменту удару по Кривому Рогу

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