Росіяни влаштували черговий ракетний обстріл 15 серпня вночі. Є жертви і руйнування. НСН розповість, що відомо про наслідки масованої атаки. Матеріал доповнюється.

Тривога через ракетну небезпеку сьогодні вночі тривала декілька годин. «Червоними» були усі області. Вибухи лунали у Львові, Луцьку, Хмельницькому, на Черкащині, у Дніпрі. Популярний моніторинговий Телеграм-канал «Николаевский Ванек» зазначив, що це була, мабуть, найпотужніша атака на Захід України від початку війни. Відомо про прильоти у Львові і Луцьку. Крім того, влучання були у Дніпрі і на Черкащині.

Що відомо про ракетний обстріл 15 серпня: інформація від Повітряних сил

У Повітряних Силах повідомляють, що близько 4.00 год 15 серпня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування.

Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів:

4 крилаті ракети Х-22 – з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);

4 крилаті ракети «Калібр» з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).

По всій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено :

16 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр».

Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Ситуація по областях

Волинь: троє загиблих

На Волині під час нічної повітряної тривоги працювали сили ППО. Але, на жаль, був «приліт» в одне із підприємств промисловості в обласному центрі. На місці працюють усі відповідні служби. Вже відомо про трьох загиблих. Ще декілька людей перебувають у лікарнях.

Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.

Львівщина: ракета прилетіла у двір дитячого садочка, є поранені

Багато збитих ракет, але й маємо попадання по Львову. На щастя, без жертв. На жаль, багато шкоди. – повідомив уранці мер міста Садовий

Він додав, що, постраждали і приватні помешкання. Ракета прилетіла у двір дитячого садка. Пошкоджено більше ста помешкань, згоріло близько 70 квартир, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитячий садок. 4 людини отримують медичну допомогу. Загрози їх життю немає. Людей із понівеченого будинку переселяють.

Горить будинок у Львові

Львівська ОВА теж повідомила про наслідки влучань уламків в області.

За даними ОВА, у середмісті Львова були загоряння будинків через уламки, є постраждалі, людей евакуйовано.

В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі.

У Ставчанах пошкоджені 10 будинків. Станом на цю годину відомо про людей, які зазнали легких травм. Пошкоджені будинки також у Суховолі.

Ось такі звуки сьогодні чули у Львові

Дніпро: виникла пожежа, двоє поранених

Начальник ДніпроОВА Сергій Лисак повідомив, що російські терористи вчинили черговий злочин. О 4.20 вони вдарили по одному з промислових підприємств Дніпра. Спалахнула пожежа.

Поранені 2 людини. 59-річна жінка отримала легкі ушкодження й лікуватиметься вдома. 70-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості.

Пожежа загалом охопила понад 800 кв м. Її локалізували.

Дякую рятувальникам за злагоджену роботу. Велика вдячність й оборонцям неба. Під час ранкової масованої атаки захисники з ПвК “Схід” збили над Дніпропетровщиною 7 крилатих ракет Х-101/555, – написав Лисак

Крім того, у Дніпрі понівечено важливий спортивний об’єкт внаслідок нічної ракетної атаки. За словами Лисака, тут приймали всеукраїнські змагання. Займалися діти.

Сьогодні, окрім підприємства, російські ракети понівечили і його. Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна.

Ось, що чули мешканці Дніпра сьогодні вночі

Черкащина: влучання по підприємству

У Смілі на Черкащині російська ракета вразила територію приватного підприємства. Ще одна потрапила територією медустанови, – повідомили в ОВА

На щастя обійшлося без постраждалих.

Ще новини України: Під час масованої атаки вночі росіяни випустили по Україні 70 ракет і дронів – що відомо