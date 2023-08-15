Наскільки ймовірні обстріли України на День Незалежності – в Повітряних силах відповіли, чого чекати

У Повітряних силах оцінили, наскільки ймовірні обстріли України на День Незалежності і сказали, чого чекати українцям у цей день.

Враховуючи те, що росіяни відомі своїм тяжінням до “сакральних” дат, тому День Незалежності – це ще один “скрєпний” привід завдати удару по Україні.

Взагалі, загарбники можуть вдаватися до атак у цей день так само, як і в будь-який інший.

Про це повідомляє НСН з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната на брифінгу.

“В цей день потрібно нічого не чекати. А зробити для себе висновки, наскільки важливим для нас є сьогодні здобуття нашої справжньої незалежності на полі бою потом і кров’ю наших захисників”, сказав він.

При цьому військові, зокрема й бійці Повітряних сил, будуть робити те, що й завжди, – боронити державу та її повітряний простір.

“Що День Незалежності, що інший день. У нас стільки прекрасних дат, які ми відзначаємо. Тому у ворога дуже багато приводів по нас завдавати ударів. Так званих “скрєпних” приводів. Бачите, а сьогодні немає ніякого свята й була атака”, додав Ігнат.

Раніше про ймовірність ударів з боку РФ у День Незалежності розповіли у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький вважає, що загарбники можуть вдатись до обстрілів України на День Незалежності. Це може статися на день раніше або пізніше, або ж тривати кілька днів.

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