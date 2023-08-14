В Головному управлінні розвідки розповіли, чи можуть окупанти завдати масованих ракетних ударів по Україні на День Незалежності 24 серпня 2023 року

Росія може масовано вдарити по Україні ракетами у день найголовнішого даржеавного свята – Дня Незалежності.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю виданню Оbozrevatel.com, передає НСН.

Ймовірність масованих ракетних ударів по Україні на День Незалежності оцінили в ГУР

«Звісно, на День Незалежності України агресивна росія може вдатися до чергового акту ракетного тероризму. Це може трапитись на день раніше або пізніше. Або тривати кілька днів і кілька хвиль. Власне, я не думаю, що це може здивувати когось з українців», ― сказав представник ГУР МО України

Він наголосив, що рекомендації для громадян залишаються тими ж, які діють упродовж всього періоду широкомасштабної війни: чуєш тривогу ― йди в укриття.

Вадим Скібіцький додав, що День Незалежності України ― найголовніше державне свято. За здобуття державності боролись багато поколінь українців, і ця цінність мотивує нишнішніх борців за свободу та визволення України продовжувати завзяту та креативну роботу.

«Не в українських містах, а на росії мають тривожитись перед Днем нашої Незалежності, як і в будь-який інший день, бо доки окупанти перебувають на нашій землі, спокійного життя московія не побачить і не відчує», ― підсумував представник воєнної розвідки України.

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