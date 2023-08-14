Окупанти намагаються використовувати усі можливості, щоб сповільнити наступ ЗСУ. Чи готує РФ великий повторний наступ, розповіли у ГУР

Великий повторний наступ РФ пророкували ще цієї зими, утім, він провалився. Попри те, що напруження знову зростає, ми не побачимо у майбутньому чогось такого, з чим не готові зіткнутись.

Про це заявив представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький Представник в інтерв’ю OBOZREVATEL, передає НСН.

У ГУР відповіли, чи готує Росія великий повторний наступ

За його словами, армія РФ намагається використовувати усі можливості, щоб сповільнити наш наступ.

“Вони хочуть виграти час, щоб накопичити зброю та відновити боєздатність своєї окупаційної армії. Наше завдання – цього не допустити. Агресор щодня повинен відчувати наш праведний гнів за всі вчинені ним воєнні злочини. І він відчуває”, – каже Скібіцький.

Він додав, що доки окупанти перебувають на нашій землі, спокійного життя Москва не побачить і не відчує.

“Нашим Силам безпеки та оборони нелегко, але у нас немає іншого виходу, крім як продовжувати боротьбу, і ми рухаємось вперед мудро і сміливо”, – резюмував представник ГУР.

Зауважимо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький вважає, що на День Незалежності України – 24 серпня 2023 року – Росія може вдатись до чергового акту ракетного тероризму.

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