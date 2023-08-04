Представник ГУР Міноборони розповів, що впливає на темп просування ЗСУ на полі бою

На темп просування ЗСУ на фронті впливають, зокрема, великі мінні загородження та фортифікаційні споруди, які росіяни облаштували на тимчасово окупованих територіях

Про це повідомляє НСН з посиланням на на представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького в інтерв’ю Civilmedia.

Він зазначив, що зараз складна ситуація на полі бою, але ініціатива у Збройних Сил України.

“Все йде за планом. Ми реагуємо на зміни ситуації на полі бою та вносимо необхідні корективи. Військова розвідка України викриває наміри ворога, а Сили оборони їх зривають. Розбираємо та завдаємо ударів там, де російські окупанти зазнають значних втрат”, – сказав Скібіцький.

За його словами, війська РФ добре закріпилися на окупованих територіях України.

“Великі мінні загородження, кілька ліній укріплень – все це, безумовно, впливає на темпи нашого просування. Проте тим, хто вважає, що Україна надто повільно йде в наступ, скажу, що війна – це не спортивне змагання”, – зазначив представник ГУР.

Що впливає на темп просування ЗСУ на фронті – розповіли у ГУР

Він додав, що динаміка бойових дій залежить від надзвичайно великої кількості факторів, у тому числі від наявності сил і засобів, необхідних для виконання бойових завдань.

“Нам потрібні боєприпаси, нам потрібно більше засобів ППО, нам потрібні засоби розмінування та високоточна зброя великої дальності”, – наголосив Скібіцький.

Представник ГУР нагадав, що російська агресія у великих масштабах була спрямована на швидке захоплення всієї України.

“В експертних колах, про які ви згадали, до вторгнення 24 лютого 2022 року вважали, що Україна довго не протримається. Але агресор отримав по зубах. І будемо продовжувати, поки він не виплюне останню собаку. І головне тут не стільки швидкість, скільки несподіваність і точність пострілу”, – зазначив він.

Скібіцький також додав, що дії українських військ на полі бою спрямовані на те, щоб вивести противника з ладу – перекрити шляхи постачання, знищити склади озброєння, виграти контрартилерійські бої, знищити його засоби розвідки та ППО.

“Ми діємо в усіх вимірах війни, і поєднання успіхів у кожному з них принесе бажаний результат.Отже, Україна йде в наступ, і він буде успішним”, – сказав представник ГУР.

Ситуація на фронті

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ намагаються прорвати оборону росіян на околицяз Бахмута, а також посил..ть тиск на Кліщіївку. Водночас на заході Запорізької області Сили оборони мають успіхи.

Минулої доби російські війська намагалися наступати біля Мар’їнки, а також північніше та південно-східніше Авдіївки, однак успіхів не досягли. Водночас ЗСУ продовжують просування на Мелітопольському та Бердянському напрямках фронту та закріплюються на досягнутих рубежах.

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок п’ятниці, 4 серпня, склали 640 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 248 490 військових. Крім того, ЗСУ знищили 27 дронів та 19 артсистем.

Ще новини України: Новий етап контрнаступу ЗСУ – названо головний напрямок просування української армії