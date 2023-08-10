Війна прийшла на територію росії – експерти розповіли про майбутні атаки на Москву

Експерти розповіли про майбутні атаки на Москву. За прогнозами аналітиків, удари дронами по російській столиці збільшаться та стануть якіснішими

П’ята за останній час гучна атака дронами на російську столицю дає підстави остаточно вважати, що війна прийшла на територію Росію, а самі атаки на Москву будуть тривати. При цьому, як офіційно підкреслюють в українському міністерстві оборони, Україна не підтверджує своєї причетності до атак за допомогою безпілотників.

Про імовірний розвиток подій та вірогодіність нових атак по російських територіях в коментарі для ТСН.ua розповіли експерти, які досліджують перебіг військових дій, передає НСН.

Атаки дронів по Москві будуть продовжуватись

Колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов не виключає, що удари дронами по російських об’єктах – це операції, організовані українськими силами оборони.

“На те натякають і секретар РНБО Данілов, міністр цифрової трансформації пан Федорів, і низка інших високопосадовців, – каже Селезньов. – Я впевнений в тому, що це працюють українські сили оборони, які задіюють наявні компоненти – дрони-камікадзе морського та повітряного базування. Саме за їхньою допомогою ми несемо на територію Російської Федерації усвідомлення того, що якщо Росія використовує дрони, то і ми також це робимо. Атаки дронів спрямовані на руйнацію саме військових об’єктів на території Росії “.

За оцінками Селезньова, відтепер росіяни будуть дедалі частіше відчувати тиск.

Експерти розповіли про майбутні атаки на Москву

“Міністр цифрової трансформації каже, що створення армії ударних дронів, дронів-камікадзе в перспективі призведе до того, що росіяни будуть дедалі більше відчувати тиск українських сил оборони на їхню (російську – Ред.) інфраструктуру. На це натякає і заступник міністра оборони України генерал Гаврилов. Атаки дронів будуть продовжуватись”, – впевнений військовий експерт, аналізуючи останні новини щодо БПЛа.

До цього він додає, що саме дрони були обрані для атак не просто так.

“Відповідно з домовленостями із західними партнерами, ми не можемо використовувати ракети, які ми від них отримуємо, для нанесення ракетних ударів саме по території Росії”, – пояснив Владислав Селезньов.

Війна вже давно прийшла на територію Росії

З тезою про те, що війна вже давно перейшла російський кордон в бік Росії, погоджується і військово-политичний оглядач групи “Інформаційний спротив ” Олександр Коваленко.

“Війна вже давно прийшла на територію Росії. Похід Пригожина на Москву – це теж був елемент війни. Це наслідки, які прийшли на територію Росії. РДК та “Легіон”, які діяли в Белгородській області – це також наслідки війни. Вибухи та інші інциденти – це теж наслідки війни, яку розпочала Росія. З кожним разом їх буде більше, зростати буде не тільки кількісно, але і якісно. Наприклад, дрони, які атакували “Москва-Сіті” – вони заблокували на деякий час низку російських міністерств, які там розташовувались”, – констатує Олександр Коваленко.

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