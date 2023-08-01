Російські військові не здатні ефективно протистояти дронам, які долітають до їх об’єктів. БпЛА літають повільно, але це складні цілі. Так атаку на “Москву-сіті” прокоментував Юрій Ігнат

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону прокоментував атаку на “Москву-сіті”, передає НСН.

“Російські військові вже не вперше не можуть впоратися із тими БпЛА, які долітають до них. І сподіваємось, вони не набудуть досвіду збивання дронів”, — повідомив Ігнат.

Армія РФ не здатна ефективно протистояти дронам – Ігнат про атаку на “Москву-сіті”

Він також додав, що БпЛА є важкою ціллю, тому до українських об’єктів ворожі дрони-камікадзе також долітають.

“БпЛА — важка ціль. Наприклад взяти ті ж самі “Шахеди”, які, на жаль, долітають до нас. Їх не просто збивати. Вони летять повільно, але ціль доволі таки складна для систем протиповітряної оборони”, — розповів речник Повітряних сил

Як ми повідомляли раніше, Москву атакували безпілотники знову 1 серпня. Про це повідомляють російські офіційні відомства та ЗМІ.

З попередньої атаки пройшло усього дві доби (минула була 30 липня). Учора росіяни повідомляли, що співробітників міністерств, як працюють у «Москва-Сіті», відправили на дистанційку, а комунальники прийнялися вставляти розбиті після атаки вікна та наводити лад у приміщеннях. І от – на тобі знову.

Військові рф посилили заходи захисту після попереднього удару (ні) – і тому ситуація повторилася просто один в один як 30 липня.

Ще новини України: Безпілотники атакували Москву – момент вибуху потрапив на відео