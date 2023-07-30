«Спокою вже не буде»: Ігнат прокоментував нічні вибухи у Москві

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував нічні вибухи у Москві 30 липня, внаслідок яких постраждала будівля ділового центру Москва-Сіті, передає НСН.

У Росії завжди щось літає, і в Москві у тому числі. Тому ті, кого війна «не касається» – вона вже «касається». Вже є певні настрої в Росії – щось прилітає, і прилітає гучно, – сказав Ігнат в ефірі Єдиного телемарафону.

Речник зазначив, що як би російська влада не хотіла закрити очі на «прильоти» і казати, що вони все збивають, «щось таки прилітає».

Тому говорити про російський спокій в глибинці вже не доводиться, – резюмував Ігнат

Зазначимо, що терорист Пригожин теж прокоментував чергову атаку на Москву. Він дозволив собі брудну лайку на адресу військового керівництва РФ.

Тварини смердючі, ви що творите? Ви худоба! Відривайте свої ср@ки з кабінетів, в які вас посадили захищати цю країну. Ви Міністерство оборони. Ви не зробили ні хера, щоб наступати. Якого х@я ви припускаєте прильоту цих безпілотників до Москви? Те, що вони на Рубльовку летять до вас додому, та й хрін з ним! Нехай ваші будинки пала.nm. А що людям звичайним робити, коли у їхні вікна врізаються безпілотники з вибуховою речовиною? – сказав Пригожин

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у столиці Російської Федерації Москві та Підмосков’ї пролунали вибухи в ніч проти суботи, 30 липня. Російська влада заявила про атаку безпілотників, які нібито були «знешкоджені». Втім внаслідок вибуху постраждала будівля «IQ-кварталу» в бізнес-центрі «Москва-Сіті», про що свідчать численні відео і фото

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