Сьогодні, 27 серпня, сім’ї військовополонених прикордонників Маріуполя вийшли на мітинг на Майдан Незалежності у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, передає НСН.

На Майдані Незалежності зібралися кількасот людей – рідні полонених та небайдужі кияни.

Організатори мітингу – Спільнота родин полонених маріупольців. Нині в її складі понад сотня сімей воїнів, і ця кількість фактично щодня зростає.

Учасники акції тримали в руках плакати з написами «Чекаємо додому прикордонників Маріуполя», «493 дні в полоні», «Поверніть нашого батька з полону» та інші.

Вони кажуть, що кожен такий захід – це заклик до всього цивілізованого світу не забувати про українських полонених.

«Наші захисники з першого дня виконували завдання з оборони Маріуполя лишаючись у місті під постійними обстрілами. І увечері 24 лютого я чула найстрашніше від нього – мій Ілля прощався зі мною. Він розумів, що кожної секунди його може не стати. Перебуваючи під постійним тиском ворога, вони тривали «Азовсталі», «Азовмаш» та завод Ілліча. Звідти вони потрапили в полон – і більше ми нічого про нього не чули й не знаємо. Ні фото, ні інформації, лише надія. Сьогодні триває 16-й місяць невідомості», розповідає Главкому Тетяна, дружина полоненого прикордонника, кінолога Іллі Музики.

24 лютого сотні дітей маріупольських прикордонників бачили своїх тат востаннє. Після – лише по фото. Сьогодні вже ростуть сотні дітей, які пам’ятають батька лише по фото.

«Мій чоловік – військовий, який добре знає, що таке війна. Я неодноразово просила його піти зі служби, але ця тема була в нас закрита. Він був патріотом, і він до останнього виконував свій обов’язок. Я ніколи не бачила в його очах страху, вперше – перед тим, як він здавався у полон. Він мені обіцяв вижити, але був готовий до того, що це буде пекло. Нашому сину тоді не було й двох років. І він щодня годину чекав тата під дверима. Сподівався, що тато повернеться. Зараз він робить вигляд, що дзвонить тату по стаціонарному непрацюючому телефону й дуже просить його повернутися. Він знає, що «погані дяді» його не відпускають. І моя дитина тепер пам’ятає батька лише по фото», розповідає Роксана, дружина військовополоненого прикордонника Миколи Лещенка.

Мітинг у Києві «Маріупольський гарнізон: 500 днів полону». Відео

Нагадаємо, Маріуполь перебував в блокаді армії РФ із початку березня 2022 року. Росіяни захопили місто в травні 2022 року. Гарнізон, який утримував “Азовсталь”, отримав наказ припинити оборону.

Рідні полонених прикордонників Маріуполя вийшли на мітинг. Фото

Автор фото та відео Олег Богачук

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