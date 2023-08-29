На Херсонщині ще один тракторист підірвався на ворожій міні. Він загинув

29 серпня у Бериславському районі на Херсонщині тракторист підірвався на ворожій міні. Він отримав травми несумісні із життям.

Прокуратура розпочала розслідування, передає НСН з посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України), йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 29 серпня близько 15:30 поблизу села Новопетрівка Бериславського району на ворожій міні підірвався водій трактора, який оборював поле. Чоловік отримав травми несумісні із життям.

Наразі тривають першочергові слідчі дії за участі співробітників прокуратури та поліції.

Раніше ми повідомляли, що у Херсонській області окупанти обстріляли трактор і вбили тракториста.

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