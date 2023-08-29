Зранку окупанти обстріляли Куп’янськ, загинув чоловік

29 серпня близько 8:30 російські окупанти з артилерії обстріляли Куп’янськ. Одна людина загинула, ще один чоловік зазнав поранення.

Про це повідомили у прокуратурі Харківської області, передає НСН.

“За даними слідства, 29 серпня близько 8:30 ворог з артилерії обстріляв м. Куп‘янськ. Зафіксовано влучання на територію харчового підприємства. Загинув 45-річний охоронець. Також пошкоджено приватне домоволодіння, отримав поранення 67-річний цивільний чоловік”, йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожого обстрілу м. Куп‘янськ, що відбувся приблизно о 5 ранку, пошкоджено багатоквартирний будинок.

28 серпня російські військові обстріляли село Курилівка Куп’янського району. Пошкоджено житловий будинок.

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