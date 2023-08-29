На Донеччині окупанти вбили п’ятьох людей за добу (фото)

За минулу добу на Донеччині російські загарбники вбили п’ятьох мирних людей, ще чотирьох поранили.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує НСН.

За 28 серпня рашисти вбили 5 жителів Донеччини: 2 в Дальньому, 1 у Торецьку, Лимані та Великій Новосілці.

Опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці — поцілили у зелену зону.

На Волноваському напрямку під обстрілами були Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка і Богоявленка. Там, на щастя, без жертв.

На Донецькому напрямку пошкоджено 6 будинків у Кураховому.

На Горлівському напрямку у Шахівській громаді 2 людини загинули і 1 поранена. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка, Васюківка і Федорівка.

На Лисичанському напрямку 1 людина загинула у Лимані. У Сіверську пошкоджені будинки на трьох вулицях.

Ситуація на Донеччині. Фото наслідків обстрілів

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