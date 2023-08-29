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Тег:
ВійнаДонецьк
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На Донеччині окупанти вбили п’ятьох людей за добу (фото)

Журналіст
На Донеччині окупанти вбили п’ятьох людей за добу 3
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За минулу добу на Донеччині російські загарбники вбили п’ятьох мирних людей, ще чотирьох поранили.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує НСН.

За 28 серпня рашисти вбили 5 жителів Донеччини: 2 в Дальньому, 1 у Торецьку, Лимані та Великій Новосілці.

На Донеччині окупанти вбили п’ятьох людей за добу

Опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці — поцілили у зелену зону.

На Волноваському напрямку під обстрілами були Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка і Богоявленка. Там, на щастя, без жертв.

На Донецькому напрямку пошкоджено 6 будинків у Кураховому.

На Горлівському напрямку у Шахівській громаді 2 людини загинули і 1 поранена. У Соледарській громаді під вогнем Роздолівка, Васюківка і Федорівка.

На Лисичанському напрямку 1 людина загинула у Лимані. У Сіверську пошкоджені будинки на трьох вулицях.

Ситуація на Донеччині. Фото наслідків обстрілів

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