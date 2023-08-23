Ситуація на Донеччині: Авдіївка зранку під обстрілами, у Лиманській громаді загинули 3 людини

Минулої доби окупанти обстріляли щонайменше 15 населених пунктів на Донеччині. З людини загинули, ще 4 зазнали поранень.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує НСН.

Російські військові минулої доби обстріляли Вугледар і Новоукраїнку. У Комарській громаді пошкоджено колишню школу і крамницю в Іскрі.

Зранку Авдіївка зазнала двох масованих артобстрілів – є влучання на чотирьох вулицях. У Мар’їнській громаді під вогнем Красногорівка і Костянтинівка.

У Торецькій громаді 1 людина дістала поранення у Північному, пошкоджено котельню в Нью-Йорку.

У Часовоярській громаді пошкоджено 3 багатоповерхівки і 3 приватні будинки.

Протягом доби відбувалися обстріли Васюківки і Роздолівки Соледарської громади.

У Торському Лиманської громади загинули 3 людини, поранено 1, ще 1 людина поранена у Закітному. У Сіверську поранено 1 людину, зруйновано 2 будинки. У Званівці 4 будинки зруйновано і 4 пошкоджено.

Наслідки обстрілу у Лиманській громаді 22 серпня. Фото

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