Палали автівки і кришились будинки: Бєлгород не спав цієї ночі (фото, відео)

Бєлгород не спав цієї ночі, а вже з вечора почав святкувати день побєдобєсія. Завдяки своєму хворому на голову диктатору і власній, у кращому разі, безхребетності росіяни тепер добре знають, що таке війна, яку вони ж і влаштували проти України.

В ніч на 9 травня у Бєлгороді мінімум тричі лунала повітряна тривога через ракетну небезпеку. У місті було чутно вибухи – намагалася працювати ППО, але від її роботи місцевим ставало тільки гірше. У місті палали автівки у дворах, також загорівся гаражний кооператив.

Багато руйнувань у житловій забудові.

Також повідомляють про мінімум 8 поранених, серед яких дитина.

Гойда? Павтарілі?

Бєлгород не спав цієї ночі: фото, відео

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