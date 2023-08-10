Як пройшла доба на Донеччині, розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає НСН.

Російські загарбники протягом минулої доби не припиняли обстрілювати населені пункти Донецької області.

Росіяни за добу тричі обстріляли з артилерії Богоявленку і 23 рази Вугледар. У Курахівці 1 людина зазнала поранення. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та Красногорівки.

У Горлівській громаді 1 людина загинула, пошкоджено 2 будинки й 2 промислові споруди. У Миколаївці Костянтинівської громади поранено 1 людину. У Торецькій громаді від обстрілів вигоріла суха трава на полі 4 га.

Також 2 людини загинули у Зарічному Лиманської громади. Пошкоджено будинок у Званівці і будинок у Сіверську.

Всього за добу кількість жертв росіян на Донеччині зросла на 3 загиблих і 10 поранених.

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