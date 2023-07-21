Жахливі обстріли Донеччини 21 липня: загинули двоє дітей і подружжя (фото, відео)

Жахливі обстріли Донеччини 21 липня повідомили у Донецькій ОВА, передає НСН. Оприлюднено фото і відео. У Торецькій громаді сьогодні загинули двоє дітей – братик і сестричка. А у Костянтинівці росіяни вбили подружжя. Син загиблих залишився сиротою. Йому дивом вдалося вижити.

Обстріли Торецької громади

Двох дітей вбили росіяни сьогодні на Донеччині у с. Дружба Торецької громади.

Близько третьої години дня рашисти обстріляли селище з артилерії – один зі снарядів влучив на подвір’я, де перебували діти, – 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка. Брат і сестра. Вони отримали поранення, несумісні з життям

Крім того, у тому ж селищі під час обстрілу була поранена літня жінка – вона доправлена до лікарні.

Вкотре закликаю батьків неповнолітніх дітей: вивозьте дітей із небезпечної зони! Діти не мають жити поруч із війно Оперативна ситуація по області станом на ранок 21 липня, – написав начальник ОВА Кириленко

Обстріли Костянтинівки

Вдосвіта росіяни обстріляли з Градів Костянтинівку — вбили подружжя, пошкодили школу і 20 будинків. Дивом вдалося врятуватися сину загиблих чоловіка і жінки.

Мешканці Констянтинівки розповіли про смертельний обстріл: відео

2 людини загинули внаслідок нічного обстрілу Костянтинівки.

Також 1 будинок пошкоджено у Предтечиному.

На Волноваському напрямку під вогнем Вугледар і Богоявленка — без жертв.

На Донецькому напрямку у Курахівській громаді пошкоджено соціальний об’єкт у Гірнику. Серед ночі ворог обстріляв Авдіївку касетними снарядами.

На Горлівському напрямку, крім Костянтинівської громади, пошкоджено 3 будинки у Торецькій громаді: у Північному, Залізному та Дружбі. У Соледарській громаді 3 будинки пошкоджено у Привіллі. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, зафіксовано 9 обстрілів Лиманської громади.

Жахливі обстріли Донеччини: фото

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