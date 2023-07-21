Тривають дуже важкі бої, а росіяни все частіше відмовляються воювати: ситуація на фронті 21 липня

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот тринадцяту добу. Про ситуацію на фронті 21 липня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті 21 липня

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

На напрямках Новоданилівка – Вербове; Новоданилівка – Роботине та Новодарівка – Приютне мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На напрямках Оріхово-Василівка – Парасковіївка та Кліщіївка – Андріївка тривають важкі бої без зміни положення. Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат.

Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетного удару по території Україні.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 3 крилаті ракети морського базування “Калібр”, 5 крилатих ракет наземного базування “Іскандер-К”, 4 крилаті ракет Х-22, 7 крилатих ракет “Онікс” та 19 ударних БпЛА типу “Shahed”. За результатами бойової роботи, протиповітряною обороною знищено 2 крилаті ракети “Калібр”, 3 крилаті ракети наземного базування “Іскандер-К” та 13 ударних БпЛА типу “Shahed”.

Крім того, ворог завдав 49 авіаційних ударів та здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали промислові об’єкти, житлові будинки та інша інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційних ударів в районах Семенівки, Новгород-Сіверського Чернігівської області, Грабовського Сумської області та міста Суми. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Басівка, Волфине Сумської області та Уди, Козача Лопань, Одноробівка, Стариця, Вовчанськ і Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника південно-західніше Масютівки, що на Харківщині. Артилерійських і мінометних ворожих обстрілів зазнали Дворічна, Западне, Фиголівка, Кам’янка, Красне Перше, Куп’янськ, Кучерівка, Моначинівка та Тополі Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Кислівка і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника на південно-західній околиці Кліщіївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Часів Яр та Олександро-Шультине Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Невельського. Противник завдав авіаційних ударів в районах Сєверного та міста Авдіївка. У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Авдіївка, Карлівка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші воїни продовжують стримувати наступ російських військ в районах Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Олександрополя та Новомихайлівки. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Желанне Перше, Побєда та Георгіївка на Донеччині.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Золотої Ниви, Вугледара, Сторожового, Макарівки, Благодатного та здійснив обстріли населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Водяне, Благодатне та Одрадне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі північніше Приютного Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Єгорівки, П’тихаток Запорізької області та Козацького Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Новоданилівка, Малинівка, Гуляйполе, Лобкове, Залізничне, Білогір’я, Запорізької області; Понятівка, Тягинка, Червоний Маяк, Антонівка, Зимівник Херсонської області та місто Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Що відбувається в армії рф і ПВК «Вагнер»

Все частіше спостерігаємо, що, особливо новомобілізовані російські загарбники, відмовляються їхати воювати в Україну. Так, зокрема, у населеному пункті Муліне Нижньогородської області рф російські військовослужбовці, які прибули з Лепельського полігону республіки білорусь, відмовляються від участі у загарбницькій війні. Значна частина військових не бажає їхати в Україну, між собою обговорюють можливі варіанти уникнення виїзду. Зафіксовані непоодинокі випадки самовільного залишення частин. Командування окупантів намагається проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо кримінальної відповідальності за дезертирство. Лякають покаранням у вигляді позбавлення волі на 10 років.

У терористичній приватній військовій компанії «вагнер» діє суворий режим власної безпеки. Заборонено передачу інформації про діяльність підрозділу засобами мобільного зв’язку. Під час переміщення з України до рф особисті телефони підлягають перевірці. Зв’язок через месенджери дозволений лише в пункті постійної дислокації, де розгорнута стаціонарна мережа інтернет. Найманці пвк “вагнер” та пвк “редут” розглядають варіанти переходу до інших пвк, зокрема, до пвк “оплот”, що фінансується російським “газпромом”. Основна мотивація – високе фінансове забезпечення.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Також, нашими захисниками було знищено 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони, 2 станції РЕБ та ще 4 важливих об’єкти противника.

Загалом, минулої доби, наші воїни ліквідували 680 російських окупантів. Ворог втратив 4 танки, 15 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 7 засобів ППО, 15 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 5 крилатих ракет, 11 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 240690 (+680) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4133 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 8080 (+15) од,

артилерійських систем – 4610 (+18) од,

РСЗВ – 692 (+0) од,

засоби ППО ‒ 440 (+7) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3933 (+15),

крилаті ракети ‒ 1298 (+5),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7145 (+11) од,

спеціальна техніка ‒ 686 (+1).

Дані уточнюються.

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