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Токмак вже під вогневим контролем ЗСУ, будуть хороші новини із Запорізького фронту – Федоров

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Токмак вже під вогневим контролем ЗСУ, будуть хороші новини із Запорізького фронту – Федоров
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Токмак уже під вогневим контролем українських військових. Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він прогнозує хороші новини із Запорізького фронту, передає НСН.

На Мелітопольському напрямку є просування українських сил, до Токмака Силам оборони України залишилося трохи більше ніж 10 кілометрів. Про це сьогодні, 28 серпня, в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Під повним вогневим контролем на сьогодні знаходиться Токмак. Колаборанти в Мелітополі, колаборанти в Токмаку у великій напрузі, тому що всі розуміють — до Токмака залишилися 10 з невеликим кілометрів, від Токмака до Мелітополя — приблизно 50 кілометрів. І це точно говорить про те, що Токмак буде звільнений, Мелітополь буде звільнений, — сказав Федоров

Він окремо зазначив, що щодня відбуваються вибухи в окупованих Мелітополі, Бердянську і в Токмаку.

Так, наприклад, учора в Бердянську щось горіло на одному з промскладів, який був захоплений ворогом. І сьогоднішній ранок у Мелітополі безпосередньо розпочався з вибухів. Зараз з’ясовуємо, яке саме чергове угруповання ворога зазнало втрат. Тобто Запорізький фронт точно тримає в напрузі ворога. Наші героїчні військові точно роблять абсолютно немислимі речі. І я думаю, що найближчим часом ми побачимо наступні хороші новини, які призведуть точно до звільнення і досягнення цілей, — вважає Федоров

Зазначимо, що вже увечері 28 серпня Федоров повідомив про вибухи у Бердянську.

Мешканці повідомляють про глухі сильні вибухи навкруги міста. Цікаво, окупанти розповідатимуть про “учєнія” чи про “певео”? написав він у своєму Телеграм-каналі

Тим часом Генштаб у вечірньому зведенні повідомляє, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Будуть хороші новини із Запорізького фронту: відео

Токмак вже під вогневим контролем ЗСУ, будуть хороші новини із Запорізького фронту – Федоров

Ще новини України: В окупантів коїться щось недобре – Федоров про вибухи біля Мелітополя

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