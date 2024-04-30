Атаки авіації РФ на фронті зменшаться – британська розвідка назвала причину

Атаки авіації РФ на фронті зменшаться. Британська розвідка розповіла, чому вона дійшла таких висновків.

Про це повідомляють Новини України – НСН.

Якщо сформулювати коротко, то – кращий захист – це напад.

А якщо більш розлого, то до зменшення використання росією авіації на фронті під час війни в Україні причетна СБУ. Яка здійснила успішну операцію на території рф. А саме – атакувала дронами аеродром «Кущевська».

В ніч на суботу дрони СБУ разом із Силами оборони уразили російський військовий аеродром «Кущевська» в Краснодарському краї. Там розміщувались російські винищувачі Су-34 і Су-35, які щодня атакують українські позиції на фронті.

На відео з відкритих джерел видно, як кілька комплектів плануючих бомб було знищено на аеродромі. Цей успішний удар, ймовірно, змусить росію розосередити винищувачі, а також перерозподілити засоби ППО, щоб закрити прогалини, — зазначає у своєму звіті британська розвідка

Аналітики вважають, що здатність дронів СБУ виводити з ладу російську тактичну авіацію, зокрема, плануючі бомби, зменшить інтенсивність авіаційних атак рф на лінії фронту.

Атаки авіації РФ на фронті зменшаться – британська розвідка

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