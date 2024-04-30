За ранок 30 квітня росіяни вже двічі штурмували острів Нестрига, про звільнення якого повідомив Сирський

За ранок 30 квітня росіяни вже двічі штурмували острів Нестрига, про звільнення якого повідомив 28 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Про штурми 30 квітня в ефірі єдиного телемарафону повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, передають Новини України – НСН.

Йдеться про острів, що в гирлі Дніпра у Херсонській області. Нещодавно українські військові звільнили його.

За словами Плетенчука, обидві спроби штурму сьогодні закінчилися невдало для окупантів: врешті загарбники відступили з втратами.

Плетенчук припустив, що росіяни, можливо, у такий спосіб хотіли на човні закинути на острів міномети й обстрілювати звідти населені пункти. Або ж вони могли намагатися заходити в тил, підходити ближче до українських позицій, вести розвідку чи наводити артилерію.

Чому було так важливо звільнити острів Нестрига

Речник Сил оборони півдня пояснив, що Нестрига — це останній острів перед гирлом річки, розташований у районі населених пунктів Велетенське та Кізомис.

Для нас є важливим закрити цю територію від можливих диверсантів або від можливих ворожих виходів, що в принципі було зроблено. Їх звідти було вибито. Тому це периметр безпеки в першу чергу, — підкреслив він

Крім того, на лівобережній частині Херсонщини росіяни тричі атакували село Кринки — теж, за словами Плетенчука, безуспішно. Ситуація залишається складною через те, що українські морпіхи тримаються там фактично автономно: річка Дніпро ускладнює логістику, ротацію та евакуацію. Але українські бійці продовжують утримувати позиції на плацдармі, де їм вдалося закріпитися.

Про те, що українським підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига, стало відомо 28 квітня.

На Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига, – повідомив тоді Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

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