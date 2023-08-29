Увечері 28 серпня на Чернігівщині на міні підірвався автомобіль. Загинуло подружжя: чоловік-патрульний та його дружина. Двоє неповнолітніх дітей госпіталізовані.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області у Фейсбуці, передає НСН.

“28 серпня, близько 19-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що у Чернігівському районі підірвався легковий цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху загинули чоловік та жінка, двоє дітей нині госпіталізовані”, йдеться в повідомленні.

Як зазначили в поліції, попередньо встановлено, що автомобіль підірвався на міні на лісовій дорозі. Внаслідок вибуху автівка загорілася. Водій та пасажирка загинули, двоє малолітніх дітей травмовані.

За даними правоохоронців, кермував автомобілем співробітник Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції.

Поліція встановлює всі обставини трагедії.

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