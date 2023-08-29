5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

5
Тег:
ВійнаДонецьк
5

Окупанти накрили Торецьк «Ураганами»: загинула 39-річна жінка, троє людей поранені (фото)

Адмін сайту
Окупанти накрили Торецьк «Ураганами»: загинула 39-річна жінка, троє людей поранені
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Окупанти накрили Торецьк «Ураганами» увечері 28 серпня. Ймовірно використовувалися касетні боєприпаси. На жаль, є загибла і постраждалі. Про це повідомляє Офіс генеральної прокуратури, передає НСН.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 28 серпня 2023 року, о 18:00, російська армія обстріляла м. Торецьк, ймовірно, з використанням касетних боєприпасів РСЗВ «Ураган».

Від російського снаряду загинула 39-річна жінка, яка на момент атаки займалася домашніми справами на власному подвір’ї.

Окупанти накрили Торецьк «Ураганами»: загинула 39-річна жінка, троє людей поранені

Ще троє місцевих мешканців отримали осколкові поранення та контузію, серед них подружня пара віком 72 і 73 років та 88-річна жінка.

Усі постраждалі під час обстрілу перебували вдома. Наразі їх доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

Окупанти накрили Торецьк «Ураганами»: загинула 39-річна жінка, троє людей поранені

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки.

Наразі триває огляд місць події.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених збройними силами рф.

Ще новини України: Окупанти обстріляли Харківщину – загинув чоловік, є поранені

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у Телеграм

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×