Окупанти накрили Торецьк «Ураганами»: загинула 39-річна жінка, троє людей поранені

Окупанти накрили Торецьк «Ураганами» увечері 28 серпня. Ймовірно використовувалися касетні боєприпаси. На жаль, є загибла і постраждалі. Про це повідомляє Офіс генеральної прокуратури, передає НСН.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 28 серпня 2023 року, о 18:00, російська армія обстріляла м. Торецьк, ймовірно, з використанням касетних боєприпасів РСЗВ «Ураган».

Від російського снаряду загинула 39-річна жінка, яка на момент атаки займалася домашніми справами на власному подвір’ї.

Ще троє місцевих мешканців отримали осколкові поранення та контузію, серед них подружня пара віком 72 і 73 років та 88-річна жінка.

Усі постраждалі під час обстрілу перебували вдома. Наразі їх доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки.

Наразі триває огляд місць події.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених збройними силами рф.

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