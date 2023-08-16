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Тег:
ВійнаХерсон
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Внаслідок обстрілу Херсонщини загинув чоловік

Журналіст
Внаслідок обстрілу Херсонщини загинув мешканець Бериславського району
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Внаслідок ворожого обстрілу Херсонщини вдень 16 серпня загинув мешканець Бериславського району, розпочато досудове розслідування.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України), йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними слідства, 16 серпня близько 13:00 військовослужбовці рф обстріляли з артилерії село у Бериславському району. Загинув місцевий житель, який у момент обстрілу перебував на вулиці.

Також вранці окупанти атакували обласний центр та населені пункти області.

Щонайменше троє цивільних отримали поранення.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Внаслідок обстрілу Херсонщини загинув мешканець Бериславського району 1

Голова Бериславської РВА Володимир Літвінов оприлюднив світлини наслідків ранкового ворожого обстрілу села Хрещенівка Нововоронцовської територіальної громади.

Внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житлові будинки та господарські споруди мешканців. Один чоловік отримав легкі поранення, повідомив Літівінов.

російська армія вдарила по селу Хрещенівка Нововоронцовської територіальної громади 3

російська армія вдарила по селу Хрещенівка Нововоронцовської територіальної громади 2

російська армія вдарила по селу Хрещенівка Нововоронцовської територіальної громади 1

російська армія вдарила по селу Хрещенівка Нововоронцовської територіальної громади

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